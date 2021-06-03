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Общество

Два новых автобусных маршрута ввели в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

11 августа 2021 12:18  [134] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два новых автобусных маршрута ввели в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.  Об этом говорится в приказе министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, размещенном на сайте ведомства.

Один из них с порядковым номером А-50 будет ходить от станции метро "Парк Культуры" до аэропорта со следующими остановками: Площадь имени Киселева, Улица Лескова, Торговый центр, Продовольственный магазин, Улица Турнирная, Больница № 40, Улица Минеева, Улица Академика Павлова, Больница № 13, Медсанчасть, Малышево, Питомник, Улица Ореховская, Поселок Мостоотряда, Музей авиаторов, По требованию, Станция "Стригино". В обратном направлении не предусмотрены остановки на улице Турнирной и площади Киселева.

Второй введенный маршрут с порядковым номером Т-99 - "Улица Ореховская – Новостригинское кладбище". Автобусы будут также останавливаться: Улица Ореховская, Поселок Мостоотряда, Поселок Стригино, Стригинский бор, Улица Рельсовая, Поселок Гнилицы, Улица Новополевая, Улица Петрозаводская, Сады, Новостригинское кладбище.

Ранее нижегородцы были крайне недовольны отменой автобуса, который ходил до Новостригинского кладбища от остановки "Улица Рельсовая". Власти прислушались к жалобам и решили вернуть маршрут. 

Напомним, тринадцать автобусных маршрутов отменены в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Транспорт
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