Автобусный маршрут №89 в Нижнем Новгороде сделают социальным Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Автобусный маршрут №89 в Нижнем Новгороде, соединяющий Московский район и Молитовку, станет социальным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В частности, согласно постановлению регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, у маршрута поменялся вид регулярных перевозок – с нерегулируемого на регулируемый тариф.

После того, как будут внесены изменения в реестр муниципальных маршрутов, на А-89 будет действовать пересадочный тариф "60/90", а также все виды льготных проездных.

Отмечается, что маршрут будет носить название: А-89 "Посёлок Новая стройка – Улица Памирская".

Автобус будет следовать по улице Чаадаева от остановки "Посёлок Новая стройка" до "Стадиона "Полёт", по улицам Ярошенко, Героя Рябцева", Московскому шоссе - до Московского вокзала, через улицу Долгополова, Июльских дней, проспект Ленина, площадь Комсомольскую, улицы Молитовскую и Голубева - до остановки "Улица Баумана".

Протяжённость маршрута составляет около 18 км. Планируется, что на нём будет работать семь автобусов большой вместимости, отметили в правительстве.

Напомним, автобусный маршрут до Новостригинского кладбища возобновят в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что три новые остановки вводятся в Нижнем Новгороде: "Улица Новосельская", "Автостанция Сенная" - в направлении пл. Сенной - и "Улица Цветочная".