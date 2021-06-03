Три новые остановки вводятся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три новые остановки вводятся в Нижнем Новгороде приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, теперь автобусы А-3, А-51, А-71, А-90, Т-24, Т-55 будут останавливаться на остановке у ж/д станции Починки "Улица Новосельская". Остановочный павильон там был смонтирован еще в декабре 2020 года. Остановку обещали ввести в мае, затем - к июлю, но сроки снова переносились.

Кроме того, вводится остановка "Автостанция Сенная" по направлению к площади Сенной. Отметим, в обратном направлении остановка функционирует уже несколько лет. На ней будут останавливаться автобусы: А-2, А-16, А-17, А-28, А-40, А-45, А-52, А-58, А-62, А-64, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-67, Т-74, Т-83, Т-97.

Также на маршрутах А-41, А-63, А-80, А-92, Т-31 вводится остановка "Улица Цветочная".

Ранее сообщалось, что схему движения изменят на площади Сенной в Нижнем Новгороде.