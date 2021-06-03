Уличные батуты установят на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уличные батуты установят на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

По словам собеседника агентства, они будут располагаться у магазина "Художественные промыслы". Их планируется установить после праздничных мероприятий.

Отметим, что улица открыта для посещений, но некоторые работы все же продолжаются. Они будут завершены к юбилею города.

Так, в середине августа планируется начать высадку деревьев. Из-за жаркой погоды сделать этого раньше было нельзя.

Кроме того, у кинотеатра "Октябрь" монтируется скейтпарк и будет организован уличный кинотеатр.

Ранее сообщалось, что проектировщики выбрали для благоустройства Покровки нейтральный и современный дизайн, для того чтобы подчеркнуть аутентичное историческое наследие территории.