Автозаводскую линию нижегородского метро могут продлить до станции метро "Юго-западная" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автозаводскую линию нижегородского метро могут продлить от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Юго-западная". Развитие метрополитена предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день проектная документация отсутствует. При этом уже выполнен проект закрепления технических зон.

"Строительство данного участка будет рассматриваться после реализации проектов строительства метрополитена в сторону центра Сормово и площади Сенная", - говорится в документе.

Напомним, стоимость строительства ветки метро до станции "Сенной", по предварительным данным, составит 36,5 млрд рублей. Открытие этой станции позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел, в состав которого, помимо метрополитена, войдет канатная дорога и городской пассажирский транспорт.

Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей. Тут рассматриваются два варианта – строительство ветки от станции "Буревестник" либо до станции "Сормовской", либо до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла.

ПКРТИ также подразумевает продление Сормовско-Мещерской линии от станции метро "Стрелка" до станции метро "Волга". Этот проект получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза".

Напомним, Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Заявка Нижегородской области включает в себя строительство четырех станций метро.

Ранее сообщалось, что строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде может начаться уже в 2022 году.