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Экономика

Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде может начаться в 2022 году

09 июля 2021 09:37  [35] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде может начаться уже в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что обсудил с губернатором Нижегородской области строительство метро. По его словам, на сегодняшний день экономические обоснования проекта почти готовы.

Напомним, что развивать метрополитен в Нижнем Новгороде планируется на средства инфраструктурных кредитов. Сумму кредита федерация должна определить к середине 2021 года.

Стоимость строительства ветки метро до станции "Сенной", по предварительным данным, составит 36,5 млрд рублей. Открытие этой станции позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел, в состав которого, помимо метрополитена, войдет канатная дорога и городской пассажирский транспорт.

Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей. Тут рассматриваются два варианта – строительство ветки от станции "Буревестник" либо до станции "Сормовской", либо до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла.

Ранее сообщалось, что полный цикл строительства ветки метро до станции "Сенной" займет более пяти лет (63 месяца).

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Теги:
Метро Правительство РФ Строительство
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