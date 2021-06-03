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Фестиваль науки и технологий "Homo Science" пройдет в Нижнем Новгороде 18-20 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия - ГК "Росатом".
Согласно информации, фестиваль откроется в обновлённом дворе информационного центра по атомной энергии Нижнего Новгорода (пересечение улиц Семашко и Большой Печёрской, на площадке НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 8-й корпус) и продлится 3 дня.
Отмечается, что в течение трех дней можно будет послушать выступления биолога Александра Панчина; натуралиста и автора канала "Всё как у зверей" Евгении Тимоновой и других известных учёных; сделать зарядку "по уму" с врачом-кардиологом Алексеем Утиным и российским бойцом MMA Юлией Березиковой; поучаствовать в квизе по "Теории Большого взрыва" с научным переводчиком легендарного ситкома Марком Ширченко; прокачать интеллектуальные скиллы в игре "Красиво атомы сложились", посвященной атомной энергетике.
Кроме этого, в дни работы фестиваля пройдет городской чемпионат по игре "Что? Где? Когда?".
Ведущими выступят магистры клуба Андрей Козлов и Елизаветой Овдеенко, а также капитаны команд клуба Борис Белозёров, Елена Потанина, Константин Рудер и Алесь Мухин.
Утром 20 августа победители конкурса "Лидеры России" совместно с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым примут участие в реставрационных работах на территории бывшей швейной фабрики "Маяк". Вечером того же дня на фасаде комплекса банка Рукавишникова, также известного как фабрика "Маяк" состоится мэппинг-шоу.
Пройти бесплатную регистрацию и ознакомиться с правилами посещения фестиваля можно по ссылке.
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