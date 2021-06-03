Здание НГВК откроется 20 сентября Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание Нижегородского выставочного комплекса на пл. Минина и Пожарского откроется 20 сентября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Первоначально здание планировалось открыть во второй половине августа. Произошедшую задержку в ведомстве объяснили необходимостью проведения дополнительных работ на одном из участков центральной лестницы.

Как рассказал министр культуры региона Олег Беркович, на финальном этапе работ было выявлено "ограниченно-работоспособное состояние одного из пролетов лестничного марша".

"В настоящее время производится ремонт лестницы. Несмотря на то, что западное крыло на втором этаже уже готово к принятию выставки русского авангарда, решено открыть обновленное здание в сентябре", – сказал он.



Согласно информации правительства, специалисты ООО "Гефест уже вернули исторический облик фасадам здания, а также восстановили кровлю.

В настоящее время продолжается комплекс ремонтных работ во внутренних помещениях, ведется монтаж архитектурной подсветки и устройство системы кондиционирования.

В здании также заменят системы водопровода и электроосвещения, оборудуют современными системами видеонаблюдения, охранной и автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией.

Ранее сообщалось, что на ремонтно-реставрационные работы направлено 67 млн рублей, из которых 49 млн – спонсорские средства.

Напомним, коллекция НГХМ будет разделена на хронологические блоки по трем зданиям. В Губернаторском доме в формате постоянной экспозиции будут представлены шедевры русского искусства, начиная с Древней Руси, заканчивая началом ХХ века. В Выставочном комплексе будут показаны экспонаты XX века. Отдельное внимание уделят авангарду. В Доме Сироткина уже организована выставка западноевропейского искусства XV-XX веков.

СПРАВКА:

Здание, где сейчас находится НГВК, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно возведено в 1840-1841 годах в стиле позднего классицизма, зжание дважды перестраивалось в 1904-1905 и 1906-1907 годах.

Полное название ОКН: "Здание, где располагалась Нижегородская городская управа. Сюда на имя члена Нижегородского комитета РСДРП Пискунова Александра Ивановича поступала ленинская газета "Искра". Корпус верхнепосадских торговых рядов".