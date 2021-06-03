Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 21 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В день празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода до Нижневолжской набережной, где пройдёт гала-шоу, будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

21 августа с 14:00 до 03:00 шаттлы будут ездить по маршрутам:

S1. Черниговская улица - площадь Горького

- посадка пассажиров будет организована на остановке "Черниговская улица" и на остановке "Площадь Горького" в районе Дома связи.

S2. Черниговская улица - Московский вокзал

- посадка пассажиров будет организована на остановке "Черниговская улица" и на остановке "Площадь Революции" напротив ТЦ "Республика".

Напомним, с 20 по 23 августа в Нижнем Новгороде изменятся маршруты движения общественного транспорта. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий: в частности, будут перекрыты территории, на которых расположатся развлекательные площадки.