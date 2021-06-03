Нижегородский парад оркестров на День города завершится сводным концертом

Нижегородский губернский оркестр
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Фестиваль оркестров состоится в Нижнем Новгороде 21 августа в рамках празднования 800-летия города. Об этом сообщает АНО "Центр 800".
В нем примут участие восемь духовых оркестров из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова, Богородска.
Фестиваль начнется в 11:00 с расстановки оркестров на четырех площадках на улице Большой Покровской: у Музея истории художественных промыслов Нижегородской области, Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ, ДК им. Я.М. Свердлова и Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького.
Затем от здания бывшего кинотеатра "Октябрь" по главной пешеходной улице города музыкальные коллективы колонной прошествуют до площади Минина и Пожарского, где состоится сводный концерт.
Фестивальная программа продолжится сольными концертами оркестров на различных праздничных площадках города. Их выступления будут сопровождаться вокальными и танцевальными номерами в исполнении приглашенных артистов.
Программа фестиваля:
11:30 - начало сольных выступлений оркестров на стационарных точках
12:00 - построение колонны оркестров у бывшего кинотеатра "Октябрь", старт движения по улице Большой Покровской
13:00-14:30 - выступления оркестров на площади Минина и Пожарского
15:40 - 18:00 - выступления оркестров на различных площадках гала-шоу в районах города
С афишей мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, можно познакомиться в материале НИА "Нижний Новгород".
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