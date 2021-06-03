"ННДК Мещера" намерен достроить проблемные ЖК "Город будущего" и "Пражский квартал" в Нижнем Новгороде Общество

ЖК Пражский квартал Фото: с сайта novostroynn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ООО "Специализированный застройщик "ННДК Мещера" подтвердил своё намерение принять участие мероприятиях по завершению строительства проблемных объектов обанкротившегося застройщика АО "Жилстройресурс". Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время онлайн-встречи с дольщиками.

Напомним, ЖК "Пражский квартал" в границах улиц Большой Печерской, Максима Горького, Фрунзе и дом №10 в ЖК "Город будущего" на ул. Ванеева были включены в Единый реестр проблемных домов ещё в декабре 2019 года. При их строительстве были привлечены денежные средства 169 граждан (67 дольщиков - в "Пражском квартале" и 102 дольщика - В "Городе будущего").

В июле 2020 года арбитражный суд Нижегородской области признал АО "Жилстройресурс" банкротом и назначил конкурсного управляющего.

Ранее в правительстве заявляли, что для достройки двух многоквартирных домов жилых комплексов "Город Будущего" и "Пражский Квартал" намерены привлечь инвестора - с компенсацией в виде предоставления земельных участков. Кроме того, 8 февраля 2021 года между инспекцией Госстройнадзора и федеральным Фондом по защите прав граждан-участников долевого строительства было подписано соглашение о софинансировании со стороны региона мероприятий по достройке домов.

После этого "ННДК Мещера" обратилась в региональное правительство с намерением стать правоприобретателем имущества банкрота и его обязательств перед дольщиками. Компания стала первым застройщиком, который подтвердил свои намерения достроить эти два ЖК, подав соответствующее обращение в суд.

Следующим шагом станет процедура согласования Минстроем России возможности передачи недостроенных объектов новому застройщику: компания должна подтвердить свои возможности достроить проблемные дома.

Сергей Морозов добавил, что перед инвестором поставили задачу ввести в эксплуатацию "Пражский квартал" до конца 2021 года, а "Город будущего" - осенью 2022 года.