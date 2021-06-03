"Мы по праву гордимся своим любимым городом, его богатым историческим и культурным наследием", - Олег Лавричев Общество

Олег Лавричев

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравляет нижегородцев с Днём города.

"В 2021 году Нижний Новгород – город, который создавал российскую историю и строит будущее нашей страны, отмечает 800-летие. Мы по праву гордимся своим любимым городом, его богатым историческим и культурным наследием", - говорится в послании председателя Гордумы.

"Сегодня Нижний Новгород – современный мегаполис, в котором создаются комфортные условия для жизни горожан и реализации инвестиционных и инновационных бизнес-проектов. Продолжая и приумножая достижения своих предшественников, новые поколения нижегородцев, искренние в своем желании сделать наш город лучше, вносят свой весомый вклад в дальнейшее развитие и процветание Нижнего Новгорода", - уверен глава нижегородской Думы.

"Желаю всем, кто с гордостью называет себя нижегородцами, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем! Летопись Нижегородской истории продолжается!" - сказал в своём поздравлении Олег Лавричев.