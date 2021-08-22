Почти 40 нижегородцам потребовалась медицинская помощь в День города Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 40 нижегородцам потребовалась медицинская помощь в День города. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, в день празднования 800-летия Нижнего Новгорода на городских площадках дежурили 13 бригад скорой помощи и центра медицины катастроф.

За медицинской помощью к ним обратились 37 человек, среди которых шесть - дети. В результате, в приемные отделения больниц были доставлены пять нижегородцев, включая одного ребенка. Остальным помощь была оказана на месте.

Напомним, празднование Дня города было организовано на девяти площадках: главной сцене - на Нижневолжской набережной и сценах - во всех районах города. Закончился праздник салютом. Поздравить нижегородцев в этот день приехал и президент России Владимир Путин.