Фото:
Рекорд России по длине салюта планируется установить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.
Салют будет запущен после гала-шоу 21 августа с шести барж из акватории Волги. Их специально для этого модернизировала компания "Волжское пароходство".
"Рекордный" фейерверк является подарком городу от госкорпорации Ростех.
Как пояснил Олег Беркович, речь идет не о продолжительности, а именно о длине салюта.
Отметим, что одновременно с главным - фейерверки будут запущены во всех районах города.
Напомним, что в гала-шоу примут участие: группы Любэ и Uma2rman, исполнители Сергей Мазаев, Алексей Воробьев, Теона Дольникова, артист балета Сергей Полунин, пианист Даниил Трифонов, дирижер Максим Емельянычев, гимнастки Дина и Арина Аверины.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+