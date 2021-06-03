Рекорд России по длине салюта планируется установить в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рекорд России по длине салюта планируется установить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.

Салют будет запущен после гала-шоу 21 августа с шести барж из акватории Волги. Их специально для этого модернизировала компания "Волжское пароходство".

"Рекордный" фейерверк является подарком городу от госкорпорации Ростех.

Как пояснил Олег Беркович, речь идет не о продолжительности, а именно о длине салюта.

Отметим, что одновременно с главным - фейерверки будут запущены во всех районах города.

Напомним, что в гала-шоу примут участие: группы Любэ и Uma2rman, исполнители Сергей Мазаев, Алексей Воробьев, Теона Дольникова, артист балета Сергей Полунин, пианист Даниил Трифонов, дирижер Максим Емельянычев, гимнастки Дина и Арина Аверины.