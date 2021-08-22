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Общество

Часть территории Стрелки в Нижнем Новгороде откроется к сентябрю

23 августа 2021 11:35  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Часть территории Стрелки в Нижнем Новгороде откроется к сентябрю. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram. 

Он пояснил, что Стрелка будет открываться частями, поскольку ведутся работы на пакгаузах.

"Первая часть откроется для посещения в конце августа. Далее - после завершения работ на пакгаузах. Для нас качество - приоритет. Стрелка - одно из главных мест в Нижнем. Работаем тщательно и делаем все возможное, чтобы открыть это пространство как можно быстрее", - написал Глеб Никитин.

Отметим, что согласно концепции развития территории, разработанной Институтом развития городской среды, на Стрелке будет обустроена многофункциональная площадка для мероприятий и ландшафтная зона с беседками, установлены амфитеатр. Подрядчик должен будет провести озеленение территории, необходимую инфраструктуру, отремонтировать подпорные стенки, устроить дорожно-тропиночную сеть, разместить малые архитектурные формы и декоративно оформить сооружения.

Напомним, в настоящее время в пакгаузах ведутся работы по созданию культурного пространства. Внутри металлических конструкций планируется разместить концертный зал на 600 человек и галерейное пространство. Пакгаузы будут внутри облицованы полированной нержавеющей сталью, превращающей фасады в зеркальную поверхность. Кроме того, их объединят между собой остекленным отапливаемым вестибюлем. Стоимость работ в результате составит 659 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Стрелка
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