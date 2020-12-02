Нижегородскую Стрелку благоустроят почти за 200 млн рублей Общество

Один из возможных сценариев развития территории Стрелки Фото: ИРГСНО, документация закупки

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АНО "Центр 800" объявила конкурс по выбору подрядчика, который благоустроит территорию нижегородской Стрелки. Информация об этом размещена на сайте "Фабрикант".

Согласно концепции развития территории, разработанной Институтом развития городской среды, там в перспективе будет обустроена многофункциональная площадка для мероприятий и ландшафтная зона с беседками, установлены амфитеатр, реплика Шуховской башни, монумент воинам, павшим в Великой Отечественной войне и площадка "Третий неф", посвященная истории пакгаузов и ВПХВ 1896 года. Отметим, что концепция будет представлена нижегородцам в понедельник 21 декабря.

Подрядчик должен будет провести озеленение территории, провести необходимую инфраструктуру, отремонтировать подпорные стенки, устроить дорожно-тропиночную сеть, разместить малые архитектурные формы и декоративно оформить сооружения.

Начальная (максимальная) цена контракта - 197,5 млн рублей.

Итоги конкурса станут известны до 31 декабря. Работы должны быть завершены до 1 июля 2021 года.

Напомним, что сейчас идет процесс проектирования и поиск возможных вариантов использования пакгаузов на нижегородской Стрелке. На данном этапе основным считается вариант, когда один пакгауз будет оборудован для проведения концертов, в том числе балетных спектаклей; второй пакгауз – для проведения выставок. Изменение проекта повлекло за собой сокращение предполагаемых расходов с 1,2 млрд рублей до 600 млн рублей. Ведется поиск источника финансирования этого проекта.

Если проектирование завершится в декабре, и финансирование подтвердится в январе, начать работы получится уже в апреле.

Добавим, что 20 млн рублей заложено в бюджет Нижегородской области для возведения памятника Александру Невскому возле одноименного кафедрального собора, со стороны улицы Совнаркомовской. Скульптором выступит народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

Напомним также, что к 800-летию Нижнего Новгорода будет проведено благоустройство прилегающих к Стрелке территорий, а именно Волжской и Окской набережных. Так на Волжской набережной предложено создать экстрим-парк и амфитеатр для наблюдения за природой.

Территорию от Борских мостов до Стрелки планируется разделить на шесть зон: ландшафтно-прогулочную зону "Дикий берег", зону для проведения ивентов, "активную" зону, парк-лес, зону с памп-треком и спортивную зону.

Окскую набережную предлагается сделать многоуровневой. Стоимость работ оценивается в 235 млн рублей. На верхнем уровне будут пешеходная и велодорожки. Кроме того, архитекторы предлагают организовать там обзорные площадки со скамейками или спорт-площадки, нависающие над склоном. Вдоль дорожек предусматривается пешеходное освещение и всесезонные навесы от жары и осадков.

Средний уровень будет также пешеходным с площадками для детей, качелями и зонами отдыха. Дорожки планируется сделать из железной решетки, чтобы в случае дождя вода легко уходила со склона.

Нижний уровень – непосредственно у воды – ориентирован на социальные функции: площадки для костра и пикников, павильон зимнего плавания, баня, пляж с шезлонгами для загара и т.п. Их разместят либо на понтонах, либо на некоторых дебаркадерах, внешний вид которых будет приведен к единому дизайн-коду.