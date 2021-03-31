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Бизнес

Определен подрядчик для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств

29 апреля 2021 10:06  [1] Бизнес
Концепция использования пакгаузов

Концепция использования пакгаузов

Фото: Архитектурное бюро SPEECH

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Определен подрядчик для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, накануне завершился повторный аукцион на выполнение работ по приспособлению объекта культурного наследия (ОКН) "Металлические конструкции павильонов Центрального здания всероссийских выставок 1882 и 1896 годов".

27 апреля была проведена комиссия по рассмотрению заявок. Подрядчиком определен ООО "Аэроком" (г. Москва) в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция" (г. Москва).

Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект будет реализован с привлечением внебюджетных средств. Срок выполнения работ – декабрь 2021 года.

Внутри металлических конструкций планируется разместить концертный зал на 600 человек и галерейное пространство.

Как сообщается в проектной документации, пакгаузы будут внутри облицованы полированной нержавеющей сталью, превращающей фасады в зеркальную поверхность. Пакгаузы объединят между собой остекленным отапливаемым вестибюлем.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и решили использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Ранее сообщалось, что противоаварийные работы завершились на пакгаузах в декабре 2020 года. Цвет пакгаузов был приближен к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций.

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Теги:
Аукцион Госзакупки Стрелка
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