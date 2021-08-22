Стала известна степень готовности корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сроки введения корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде сдвинулись. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

"Информация о технической готовности корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде, ранее представленная застройщиком, была скорректирована с учетом выполнения всех видов работ", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что завершение строительства зданий было предусмотрено не позднее конца августа.

При этом на сегодняшний день процент готовности объектов составляет: 84% - в Верхних Печерах, 65% - на Автозаводе, 57% - в Сормове.

В учебном корпусе на 1500 мест в VIII микрорайоне "Верхние Печеры" завершены работы по устройству фундамента, наружных стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей. Ведутся работы по установке внутренних перегородок, наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж металлоконструкций, устройство фасада, окон и витражей, внутренние отделочные работы. Также ведутся работы по благоустройству территории и установке малых архитектурных форм (МАФ).

В корпусе на 1500 мест в микрорайоне "Юг" завершены работы по устройству фундамента, устройству наружных стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных сетей, монтаж металлоконструкций, устройству фасада, окон и витражей, внутренние отделочные работы. Также ведутся работы по благоустройству территории и установке МАФ.

В филиале на 1100 мест в границах улиц Машинная – Победная завершены работы по устройству фундамента. Завершаются работы по устройству наружных стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных сетей, монтаж металлоконструкций, устройству фасада, окон и витражей, внутренние отделочные работы. Приступили к работам по благоустройству территории и установке МАФ.

Напомним, оформление лицензии для "Школы 800" начнется, когда будет достроен комплекс образовательного центра и подготовлены все сопутствующие документы, в том числе разрешение Роспотребнадзора. После оформления лицензии начнется прием заявлений в "Школу 800", он будет вестись в электронном формате.