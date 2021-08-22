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Общество

Администрация Нижнего Новгорода заявила об окончании работ над основными объектами парка Швейцария

23 августа 2021 16:08  [108] Общество

Фото: Марина Скрипкина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа над основными объектами и сооружениями нижегородского парка "Швейцария" в рамках благоустройства закончена. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации города.

При этом сейчас открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне.

Территория от мемориала афганцев до остановки "Мыза" будет открыта позже.

"Для обеспечения безопасности посетителей, а также чтобы ограничить вытаптывание газонов при всходе, доступ на места проведения работ на этих участках парка временно ограничен", - пояснили в администрации.

Как уточнили в АО ГК "ЕКС" (подрядчик), по генплану осталось доделать дорожки на некоторых участках и завершить пусконаладочные работы систем освещения и видеонаблюдения, а также озеленение в нескольких локациях. 

Павильоны также будут открыты позже - в них сейчас завершается внутренняя отделка и прокладка инженерных сетей.

Завершение всех работ запланировано на осень 2021 года. Контракт заключен до конца декабря 2021 года.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил парк "Швейцария" в рамках своего визита в Нижний Новгород.

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Теги:
Благоустройство Парк Швейцария
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