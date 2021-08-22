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Культура и отдых

Модернизация звездного зала Нижегородского планетария завершится в сентябре

23 августа 2021 17:55  [85] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Модернизация звездного зала Нижегородского планетария завершится в сентябре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры администрации города.

В рамках модернизации уже заменено покрытие стен и пола, устроена шумоизоляция купола.

Также полностью обновлена техническая база: установлены новая проекционная система, новый проекционный экран и система освещения, ожидается поставка зрительских кресел.

Отметим, что для планетария, впервые в России, будут изготовлены специальные кресла, удобные при просмотре программ на куполе и при проведении лекций и конференций в стандартном положении.

Ранее сообщалось, что общий дизайн помещения будет выполнен в темном стиле, а подсветка ступеней будет красного цвета. Кроме того в зале планируется установить натяжной вакуумный каркасный купол серого цвета, который даст абсолютно ровную сферу. Это позволит получать сочную, яркую картинку.

Напомним, что 1 ноября в планетарии также начнется реконструкция малого зала "Астрономия".

В администрации Канавинского района добавили, что в 2022 году планируется благоустройство территории у планетария.  Сквер по ул. Марата прошла отбор в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства по программе ФКГС.

В настоящее время специалисты МБУ "Нижегородгражданпроект" проектируют концепцию благоустройства данной территории. 

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Теги:
Благоустройство Планетарий Ремонтные работы
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