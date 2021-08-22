Набережная Федоровского полностью откроется после благоустройства в ноябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Набережная Федоровского в Нижнем Новгороде полностью откроется после благоустройства в ноябре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"Здесь был ощутимо увеличен объем работ", - отметил он.

Напомним, что променад на ул. Заломова будет открыт для прогулок в августе.

Ранее сообщалось, что подрядчик уже выполнил планировочные и земельные работы, а также установил уличную мебель и фонари на верхнем променаде. Сейчас укладывается плитка, устанавливается освещение и деревянный амфитеатр. Продолжаются работы в террасном парке и ремонт мостов через овраги.

В планах установить на набережной Федоровского светодинамическую инсталляцию из 300 светильников. Сейчас подготовлен кабель для установки светильников. Также планируется монтаж детской и спортивной площадки и обустройство площадки для выгула собак.

Также планировалось, что на набережной Федоровского появится "Парк 800-летия". Основная идея проекта – создание "театра природных действий" – общественного пространства, в котором горожане смогут с комфортом проводить досуг. Второй этап реализации проекта пройдет уже в 2022 году. Тогда будут благоустроены участок "Аллеи Дружбы" (по улице Заломова), склоны, Благовещенская площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд. Общая площадь благоустройства второго этапа составит 18 га, уточнили в правительстве.