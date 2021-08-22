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Общество

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода пока останутся у театра драмы

24 августа 2021 12:15  [79] Общество
Открытие часов

Открытие часов

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода пока останутся у театра драмы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

В настоящий момент они показывают время. 

Напомним, что часы обратного отсчета открыли 18 апреля. Часы сделаны на основе дизайна Кулибина. Они отсчитывали время до старта гала-шоу.

Ранее сообщалось, что часы могут перенести в парк Кулибина. Однако, окончательного решения еще не принято.

Также министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявлял о намерении использовать эти часы на других крупных мероприятиях.

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Теги:
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