Открытие часов
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Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода пока останутся у театра драмы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
В настоящий момент они показывают время.
Напомним, что часы обратного отсчета открыли 18 апреля. Часы сделаны на основе дизайна Кулибина. Они отсчитывали время до старта гала-шоу.
Ранее сообщалось, что часы могут перенести в парк Кулибина. Однако, окончательного решения еще не принято.
Также министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявлял о намерении использовать эти часы на других крупных мероприятиях.
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