Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода пока останутся у театра драмы Общество

Открытие часов Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода пока останутся у театра драмы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

В настоящий момент они показывают время.

Напомним, что часы обратного отсчета открыли 18 апреля. Часы сделаны на основе дизайна Кулибина. Они отсчитывали время до старта гала-шоу.

Ранее сообщалось, что часы могут перенести в парк Кулибина. Однако, окончательного решения еще не принято.

Также министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявлял о намерении использовать эти часы на других крупных мероприятиях.