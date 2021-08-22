Благоустройство Кремлевского бульвара завершится к началу 2022 года Общество

вид на Кремлевский бульвар Фото: НИА "Нижний Новгород"

Благоустройство Кремлевского бульвара завершится к началу 2022 года. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, во время реконструкции участка были выявлены факторы, которые не позволили закончить работы в установленный срок. Ранее планировалось завершить все ремонтные работы до 30 июля.

"При проведении работ выяснилось, что все трубы водоотведения находятся в плачевном состоянии. В проекте, разработанном ННГАСУ, был предусмотрен частичный ремонт, но их пришлось менять", - отметили в ведомстве.

В настоящее время уже полностью заменена система водоотведения на благоустраиваемом участке.

Напомним, что сход грунта произошел утром 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками.

В правительстве сообщали, что оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля.