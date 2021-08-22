Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
Программа праздничных мероприятий к 800-летию до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2021 15:14  [53] Одностороннее движение введут на улице Суетинской и набережной Федоровского с 16 сентября
26 августа 2021 15:10  [78] Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта
26 августа 2021 14:58  [98] Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 29 августа для забега "Марафон 800"
26 августа 2021 14:49  [84] Молодые ученые получат грант в честь 800-летия Нижнего Новгорода
26 августа 2021 14:05  [105] Новый детский сад в Приокском районе Нижнего Новгорода готов на 60%
26 августа 2021 13:33  [214] Жители Богородска создали петицию против отравляющего воздух предприятия "Караван-СК"
26 августа 2021 13:20  [154] Российские деятели культуры съедутся в Нижний Новгород на просветительский марафон "Новое Знание"
26 августа 2021 13:18  [132] "ТНС энерго Нижний Новгород" бесплатно установил более 2500 счетчиков
26 августа 2021 13:02  [147] Еще 28 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки
26 августа 2021 12:48  [185] Роспотребнадзор подал иски в отношении компаний, допустивших ухудшения качества воды на Автозаводе
Общество

Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта

26 августа 2021 15:10  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за неоконченных ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.

Речь идет о МБОУ №73, 100, 106, 167 и гимназии № 50.

Согласно информации, в сентябре 2021 года ремонт продолжится в соответствии с графиком производства работ.

Как уточнили в департаменте образования, пока ремонт не завершен, школьники будут учиться в расположенных рядом школах.

Отметим, что ранее министр образования и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова сообщала, что все школы Нижегородской области готовы к началу учебного года.

Напомним, что школы 1 сентября откроются в очном режиме. Торжественные линейки будут проведены также очно. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph