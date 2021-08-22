Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта

Фото:
Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за неоконченных ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.
Речь идет о МБОУ №73, 100, 106, 167 и гимназии № 50.
Согласно информации, в сентябре 2021 года ремонт продолжится в соответствии с графиком производства работ.
Как уточнили в департаменте образования, пока ремонт не завершен, школьники будут учиться в расположенных рядом школах.
Отметим, что ранее министр образования и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова сообщала, что все школы Нижегородской области готовы к началу учебного года.
Напомним, что школы 1 сентября откроются в очном режиме. Торжественные линейки будут проведены также очно.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+