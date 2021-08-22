Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за неоконченных ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.

Речь идет о МБОУ №73, 100, 106, 167 и гимназии № 50.

Согласно информации, в сентябре 2021 года ремонт продолжится в соответствии с графиком производства работ.

Как уточнили в департаменте образования, пока ремонт не завершен, школьники будут учиться в расположенных рядом школах.

Отметим, что ранее министр образования и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова сообщала, что все школы Нижегородской области готовы к началу учебного года.

Напомним, что школы 1 сентября откроются в очном режиме. Торжественные линейки будут проведены также очно.