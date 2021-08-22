Линейки в школах Нижнего Новгорода пройдут 1 сентября в очном формате

Торжественные линейки в очном формате планируется провести 1 сентября в школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент образования городской администрации.
Как отметили в ведомстве, начало нового 2021-2022 учебного года планируется в очном формате с проведением торжественных линеек. Кроме того, будут проведены классные часы, посвящённые 800–летию Нижнего Новгорода, а также уроки знаний, мира, безопасности и мужества.
Ограничения по проведению мероприятия будут зависеть от требований Роспотребнадзора, подчеркнули в городском департаменте образования.
Вопрос о допуске на мероприятия сопровождающих лиц и наличия у них вакцинации также будет определятся решениями Роспотребнадзора, добавили в Депобре.
Ранее министр образования и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова сообщила, что все школы Нижегородской области готовы к началу учебного года.
Напомним, школьные базары накануне начала учебного года в Нижнем Новгороде проводиться не будут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.
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