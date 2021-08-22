Все виды проездных будут действовать на маршруте электробуса в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Все виды проездных будут действовать на маршруте электробуса "Парк Культуры - Аэропорт" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, с 28 августа на маршруте А-50 начнет действовать система льготных проездных билетов.

Стоимость проезда определяется по единому тарифному меню, действующему в Нижнем Новгороде на социальных маршрутах. В частности, будут действовать тарифы "Электронный кошелек 60 минут" и "Электронный кошелек 90 минут" с возможностью бесплатной пересадки в течение указанного времени на другие автобусные маршруты и иные виды транспорта (трамвай, троллейбус, метро, городскую электричку).

Напомним, что экологичный вид транспорта начал курсировать с конца июля.

Время отправления от станции метро "Парк Культуры" в направлении аэропорта: 5:25, 5:50, 6:15, 7:00, 7:20, 8:05, 9:15, 9:45, 12:55, 15:10, 16:05, 16:35, 17:15, 17:50, 18:33. Время отправления из аэропорта в направлении станции метро "Парк Культуры": 5:50, 6:30, 6:50, 7:40, 8:00, 8:40, 10:15, 14:20, 15:35, 16:05, 16:45, 17:25, 18:08, 18:40, 20:40.

Ранее сообщалось, что электробусы для первого маршрута в Нижнем Новгороде создал Горьковский автозавод.