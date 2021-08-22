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Культура и отдых

Развлекательные мероприятия проекта "Всем двором" пройдут в районах Нижнего Новгорода в сентябре

02 сентября 2021 18:58  [492] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы для детей и взрослых пройдут Нижнем Новгорода в течение сентября в рамках проекта "Всем двором". Об этом сообщили в городском департаменте общественных отношений.

Данный проект в этом году стал частью общегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь", отметили в мэрии.

Всего планируется организовать 16 праздничных площадок во дворах восьми районов города.

В департаменте отметили, что подобные праздники объединяют людей, позволяют познакомиться с соседями и найти новых друзей, а также интересно провести вечер.

Полное расписание мероприятий:

3 сентября, 16:00 - ул. Веденяпина, 32;
6 сентября, 17:30 - ул. Лопатина, 2/1;
7 сентября, 17:30 - ул. Бориса Корнилова, 6/3;
8 сентября, 17:30 - ул. Коминтерна, 2 (сквер Юбилейный);
9 сентября, 17:30 - ул. Должанская, 9;
10 сентября, 16:00 - ул. 40 лет Победы, 6;
13 сентября, 17:30 - ул. Планетная, 3Б;
14 сентября, 17:30 - Южное шоссе, 20А;
15 сентября, 17:30 - б-р Авиастроителей/ ул. Баранова, 7;
16 сентября, 17:30 - ул. Усилова, 5;
20 сентября, 17:30 - ул. Малиновского, 4;
21 сентября, 17:30 - ул. Каширская, 70;
22 сентября, 17:30 - ул. Снежная, 25/4;
23 сентября, 16:00 - пр. Гагарина, 118;
24 сентября, 16:00 - пр. Кораблестроителей, д.1

Марафон доблести и славы "Победный сентябрь" пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 по 30 сентября 2021 года. Он приурочен ко Дню окончания Второй мировой войны и будет проходить на разных площадках города, чтобы привлечь как можно больше участников. В рамках марафона пройдут экскурсии на промышленные предприятия, спортивный фестиваль "Вперёд, патриот!", культурная реконструкция "Вальс Победы", фестиваль оркестров, интерактивная выставка "Нижний Новгород – город трудовой доблести" и многое другое.

Кульминацией марафона 30 сентября станет итоговый международный форум с участием городов-побратимов Нижнего Новгорода.

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