Развлекательные мероприятия проекта "Всем двором" пройдут в районах Нижнего Новгорода в сентябре Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы для детей и взрослых пройдут Нижнем Новгорода в течение сентября в рамках проекта "Всем двором". Об этом сообщили в городском департаменте общественных отношений.

Данный проект в этом году стал частью общегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь", отметили в мэрии.

Всего планируется организовать 16 праздничных площадок во дворах восьми районов города.

В департаменте отметили, что подобные праздники объединяют людей, позволяют познакомиться с соседями и найти новых друзей, а также интересно провести вечер.

Полное расписание мероприятий:

3 сентября, 16:00 - ул. Веденяпина, 32;

6 сентября, 17:30 - ул. Лопатина, 2/1;

7 сентября, 17:30 - ул. Бориса Корнилова, 6/3;

8 сентября, 17:30 - ул. Коминтерна, 2 (сквер Юбилейный);

9 сентября, 17:30 - ул. Должанская, 9;

10 сентября, 16:00 - ул. 40 лет Победы, 6;

13 сентября, 17:30 - ул. Планетная, 3Б;

14 сентября, 17:30 - Южное шоссе, 20А;

15 сентября, 17:30 - б-р Авиастроителей/ ул. Баранова, 7;

16 сентября, 17:30 - ул. Усилова, 5;

20 сентября, 17:30 - ул. Малиновского, 4;

21 сентября, 17:30 - ул. Каширская, 70;

22 сентября, 17:30 - ул. Снежная, 25/4;

23 сентября, 16:00 - пр. Гагарина, 118;

24 сентября, 16:00 - пр. Кораблестроителей, д.1

Марафон доблести и славы "Победный сентябрь" пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 по 30 сентября 2021 года. Он приурочен ко Дню окончания Второй мировой войны и будет проходить на разных площадках города, чтобы привлечь как можно больше участников. В рамках марафона пройдут экскурсии на промышленные предприятия, спортивный фестиваль "Вперёд, патриот!", культурная реконструкция "Вальс Победы", фестиваль оркестров, интерактивная выставка "Нижний Новгород – город трудовой доблести" и многое другое.

Кульминацией марафона 30 сентября станет итоговый международный форум с участием городов-побратимов Нижнего Новгорода.