Нижегородцам сделают перерасчёт оплаты за некачественную воду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва Жителям Автозаводского района, в чьих квартирах из-под крана текла горячая вода с неприятным запахом, при обращении в ресурсоснабжающую организацию сделают перерасчёт оплаты за некачественную услугу. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам проверки качества горячего водоснабжения. "Автозаводцам, которым поставлялась вода несоответствующего качества, будет сделан перерасчет за этот период", – заявил глава города. Напомним, летом жители нескольких многоквартирных домов в Автозаводском районе пожаловались на резкий и неприятный запах от текущей из крана воды. Глава города Юрий Шалабаев взял под личный контроль решение данного вопроса, а для системного решения проблемы был создан оперативный штаб. По словам руководителя ГК "Волгаэнерго" Андрея Орлихина, для того, чтобы избавиться от всех возможных причин неприятного запаха, оперативно Жителям Автозаводского района, в чьих квартирах из-под крана текла горячая вода с неприятным запахом, при обращении в ресурсоснабжающую организацию сделают перерасчёт оплаты за некачественную услугу. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам проверки качества горячего водоснабжения. "Автозаводцам, которым поставлялась вода несоответствующего качества, будет сделан перерасчет за этот период", – заявил глава города. Напомним, летом жители нескольких многоквартирных домов в Автозаводском районе пожаловались на резкий и неприятный запах от текущей из крана воды. Глава города Юрий Шалабаев взял под личный контроль решение данного вопроса, а для системного решения проблемы был создан оперативный штаб. По словам руководителя ГК "Волгаэнерго" Андрея Орлихина, для того, чтобы избавиться от всех возможных причин неприятного запаха, оперативно была проведена промывка квартальных и магистральных сетей. После этого коммунальщики перешли к очистке сетей на входах в жилые дома и внутри зданий. По результатам повторного отбора проб от 16 и 17 августа, качество горячей воды было признано соответствующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Юрий Шалабаев призвал жителей продолжать следить за качеством воды и сразу же сообщать об отклонениях в администрацию района. "Я поручил этим заниматься главе района, ресурсоснабжающей организации, домоуправляющей компании. Все мероприятия будут продолжены до исключения любых жалоб", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в конце июля - начале августа в 23 домах Автозаводского района горячая вода не отвечала гигиеническим требованиям по показателям цветность, мутность и содержание железа. В связи с этим было приостановлено горячее водоснабжение в домах: ул. Пермякова, 36, 46; ул. Дьяконова, 1а, 25; ул. Комсомольская, 35, 55; ул. Прыгунова, 15а; ул. Веденяпина, 1В; ул. Янки Купалы, 31; ул. Космическая, 36, 54, 55; пр. Молодежный, 24А; ул. Строкина, 4, 5, 14 ,18 А; пр. Кирова, 31, 31А; ул. Красных Партизан, 18; ул. Раевского, 17; ул. Героя Васильева, 1; ул. Бурденко, 12. После этого виновников ухудшения качества воды на Автозаводе в Нижнем Новгороде оштрафовали на 1 млн рублей.

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