Роспотребнадзор приостановил образовательный процесс в начальной школе нижегородской гимназии № 13 Общество

Роспотребнадзор приостановил образовательный процесс в начальной школе нижегородской гимназии № 13, сообщает пресс-служба ведомства.

Лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. Кроме того, организовано мед наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы.

Как сообщалось ранее, проверка по факту отравления учеников начата в гимназии №13 Нижнего Новгорода.

В минздраве Нижегородской области сообщили, что жалобы на симптомы, имеющие признаки ротовирусной инфекции поступили от учеников учебного заведения 4 сентября. "Тяжелых случаев нет, у большинства детей симптоматика снижается", - добавил собеседник.