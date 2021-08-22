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Общество

Бронзовая скульптура Максима Горького появится в Ковалихинском сквере в середине сентября

07 сентября 2021 16:04  [57] Общество
бюст Максима Горького

бюст Максима Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бронзовая скульптура Максима Горького появится в Ковалихинском сквере в середине сентября. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По его словам, уже на следующей неделе новая скульптура Горького займет свое место в сквере.

С идеей установить скульптуру в сквере, который расположен недалеко от бывшего дома деда Каширина (там родился Максим Горький), выступили местные активисты и депутаты Думы Нижнего Новгорода. При этом нижегородцы сами проголосовали за вариант установки скульптуры в сквере на ул. Ковалихинской.

"Процесс изготовления скульптуры состоит из нескольких этапов. Самым зрелищным с уверенностью можно назвать заполнение заготовленной формы разогретым до 1 200 градусов металлом. Но перед этим на гипсовую форму наносится тонкий слой воска до 1 см. Затем внутрь набивается так называемый "болван" - это смесь песка, смолы и кислоты. Далее гипсовую форму убирают, оставляя "болван" с воском, и скульптор начинает его прорабатывать. Перед заливкой убирается воск, и в заранее подготовленный кожух наливается расплавленный металл", - пояснил скульптор Алексей Щитов.

В ближайшее время также будет решаться вопрос о судьбе гипсового памятника Максиму Горькому, который выполнил скульптор Андрей Кикин. По данным специалистов, ее можно установить только в закрытых помещениях. Местом расположения артефакта могут стать знаковые для Нижнего Новгорода учреждения культуры или образования. Юрий Шалабаев поручил Общественной палате Нижнего Новгорода обсудить этот вопрос с членами палаты и нижегородцами.

Напомним, что гипсовый памятник был установлен в парке имени Кулибина в начале 40-х годов прошлого века. При благоустройстве парка в начале 2010 годов памятник был демонтирован, поскольку не вписывался в концепцию.

Когда скульптуру решили восстановить, то для удобства транспортировки ее разделили на три части. В настоящее время нижняя часть памятника находятся во дворе многоквартирных домов на улице Рождественской, а торс и голова хранятся в мастерской скульптора Алексея Щитова.

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Теги:
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