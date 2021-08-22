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Общество

Новый мостик через ручей появится на территории Щелоковского хутора по просьбе ветерана ВОВ

07 сентября 2021 18:40  [102] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новый мостик через ручей на территории лесопарковой зоны Щелоковского хутора установят по просьбе участника Великой Отечественной войны, Почётного ветерана Нижнего Новгорода Евгения Ивановича Макарова. Работы планируется выполнить до конца сентября. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Ранее Евгений Макаров обратился в администрацию. Он рассказал, что ведёт здоровый образ жизни: занимается спортом и много гуляет, проходя до 10 км в день - именно по территории этого лесопарка.

"Переход видимо соорудили жители, положив поперёк водоёма брёвна разного диаметра. Сейчас всё пришло в негодность, и этот путь стал небезопасным", - поведал Евгений Макаров.

Сотрудники районной администрации после обращения ветерана выехали на место с проверкой. По её итогам было принято решение установить удобный мостик из дерева, поскольку этой тропинкой пользуются и пожилые люди, и родители с детьми.

"Наша задача сделать прогулки максимально комфортными, а самое главное – безопасными", - подчеркнул глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Напомним, благоустройство первой и второй очереди озёр Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде было выполнено в 2019 году. Тогда был установлен деревянный настил вдоль озера и деревянный наплавной понтон, обустроен подход к роднику. В парке появилась спортивная площадка, детские игровые элементы, а также были установлены лавочки, урны, инфостенды.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти демонтировали опасную горку в парке, где травмировался ребёнок.

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Теги:
Благоустройство Ветераны Парки
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