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Общество

Открытие памятника Максиму Горькому в Ковалихинском сквере состоится 15 сентября

14 сентября 2021 18:57  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию скульптуры писателя Максима Горького, состоится 15 сентября в 16:00 в Ковалихинском сквере. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Планируется, что в мероприятии, приуроченном к 50-летнему юбилею музея-квартиры Горького на ул. Семашко, примет участие правнук писателя Максим Пешков.

Напомним, фигуру писателя, точную копию скульптуры Горького работы Андрея Кикина, из бронзы выполнил скульптор Алексей Щитов. Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что удалось не только восстановить почти утраченную работу Андрея Кикина, но и воплотить его изначальную идею. "Он задумывал сделать скульптуру писателя в бронзе, но началась Великая Отечественная война, и фронт нуждался в металле, поэтому её сделали из гипса", - пояснил мэр.

После открытия скульптуры пройдёт тематическая экскурсия, посвященная жизни и творчеству писателя. Для детей будут проведены мастер-классы. Завершится вечер показом фильма Леонида Парфенова "Карман России", посвященного 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, в этот же день в 13:00 в рамках мероприятий по случаю 50-летия со дня открытия музея-квартиры А.М. Горького планируется высадить несколько десятков деревьев и кустарников в сквере, носящем имя писателя.

В департаменте напомнили, что установить скульптуру Горького в Ковалихинском сквере, рядом с которым расположены бывший дом деда Каширина, где родился будущий писатель, и музей-квартира Горького, предложили активисты ТОС и местные жители. Администрация города эту инициативу поддержала. Был разработан социокультурный проект, который кроме установки скульптуры предусматривал проведение экскурсий для активных горожан с рассказом о жизни и творчестве Максима Горького, а также литературных пикников для детей.

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Теги:
Максим Горький Памятники Сквер
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