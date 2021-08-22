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Спорт

ФОКОТ на стадионе "Красная Этна" в Нижнем Новгороде построят в сентябре

16 сентября 2021 17:27  [266] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) на территории стадиона "Красная Этна" в Нижнем Новгороде построят в сентябре. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 16 сентября 2021 года.

Как пояснил глава департамента, по контракту работы необходимо завершить до 30 октября, но подрядчик работает с опережением.

Напомним, что в состав ФОКа открытого типа войдут хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные тренажеры. Кроме того, реконструируют беговые дорожки.

Расчистка территории стадиона началась в июне.

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Теги:
Стадион Строительство
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