ФОКОТ на стадионе "Красная Этна" в Нижнем Новгороде построят в сентябре

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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) на территории стадиона "Красная Этна" в Нижнем Новгороде построят в сентябре. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 16 сентября 2021 года.
Как пояснил глава департамента, по контракту работы необходимо завершить до 30 октября, но подрядчик работает с опережением.
Напомним, что в состав ФОКа открытого типа войдут хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные тренажеры. Кроме того, реконструируют беговые дорожки.
Расчистка территории стадиона началась в июне.
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