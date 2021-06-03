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Спорт

Территорию стадиона "Красная Этна" начали освобождать от аварийных построек

16 июня 2021 18:10  [49] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На стадионе "Красная Этна" в Ленинском районе Нижнего Новгорода начался снос аварийных зданий. Расчистка территории ведётся перед началом масштабной модернизации. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, на территории стадиона в этом году планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).

Стадион "Красная этна", находящийся в плачевном состоянии, является единственным спортивным объектом в микрорайоне, именно поэтому его ждёт глобальная реконструкция.

На данный момент на территории спортивного объекта располагаются три аварийных здания – бывшая лыжная база, павильон с бывшими раздевалками и комплекс с трибунами. По информации депспорта, работы по их ликвидации планируется провести в ближайшее время. Благодаря этому освободится площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что ФОКОТ на стадионе "Красная Этна" станет спортивным комплексом, на котором одновременно разместятся и тренажёры, и площадка для ГТО, и хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Кроме того, будут реконструированы беговые дорожки. Глава города добавил, что строительство будет вестись в рамках нацпроекта "Демография" федеральной программы "Спорт - норма жизни".

Комплекс планируется завершить осенью этого года.

Также в этом году будет обновлён муниципальный стадион "Чайка" в Автозаводском районе. Соглашение о его реконструкции было подписано между Горьковским автозаводом и спортивной школой «Чайка». На этом стадионе пройдёт реконструкция футбольного поля, двух хоккейных площадок, теннисной площадки и центрального здания.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде запланирована на 2022-2023 годы. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации города. В настоящее время департамент занимается подготовкой конкурсной документации для определения подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию.

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Теги:
Спорт Стадион ФОК
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