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Общество

Новый светофор появился на площади Горького в Нижнем Новгороде

17 сентября 2021 12:25  [467] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новый светофор установили на перекрёстке улицы Большой Покровской и площади Максима Горького в районе Дома связи в Нижнем Новгороде. Он предназначен для разведения транспортных и пешеходных потоков, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В настоящее время проводится наладка светофорного объекта, он работает в режиме мигания жёлтым светом.

В режиме регулировки светофор заработает с понедельника, 20 сентября, отметили в Дептрансе.

Поскольку площадь Горького в этом году была благоустроена, здесь значительно вырос поток пешеходов. Для обеспечения безопасности дорожного движения на перекрёстке уже нанесена разметка, обустроены островки безопасности и установлены сигнальные столбики.

Но из-за того, что пешеходный переход, ведущий из сквера на площади Горького к Большой Покровской, был нерегулируемый, в часы пик здесь часто позникали пробки. Нижегородцы неоднократно обращались в мэрию с просьбами установить в этом месте светофор.

После изучения дорожной ситуации было решено обустроить регулируемые пешеходные переходы через площадь Горького, а также через улицу Большую Покровскую - между домом №1 и Домом связи.

Напомним, на улице Большой Покровской на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская изменился способ парковки автомобилей.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина около остановки "Тобольские казармы" ввели в эксплуатацию три новых светофора. Кроме того, автомобилисты получат возможность выезжать с улицы Краснозвёздной как в направлении площади Лядова, так и в сторону Щербинок.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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