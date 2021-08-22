Территория на ул. Новикова-Прибоя передана Нижнему Новгороду для размещения дорожной техники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Производственная база на улице Новикова-Прибоя, 12Г передана в собственность Нижнего Новгорода для размещения дорожной спецтехники. Такое решение приняли депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 сентября.

Речь идет о комплексе из 8 зданий и земельном участке.

Планируется, что база будет передана в хозяйственное ведение МП "РЭД".

Напомним, 8 июля Нижнему Новгороду были переданы 30 единиц коммунальной техники - в том числе самосвалы, тракторы, автопогрузчики, подметальные машины. Таким образом, город получил первую партию из запланированных 200 спецмашин. Вся остальная техника поступит в город до 1 октября.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде внесены изменения в организацию уборки дорог в двух центральных районах города.