Территория на ул. Новикова-Прибоя передана Нижнему Новгороду для размещения дорожной техники

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Производственная база на улице Новикова-Прибоя, 12Г передана в собственность Нижнего Новгорода для размещения дорожной спецтехники. Такое решение приняли депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 сентября.
Речь идет о комплексе из 8 зданий и земельном участке.
Планируется, что база будет передана в хозяйственное ведение МП "РЭД".
Напомним, 8 июля Нижнему Новгороду были переданы 30 единиц коммунальной техники - в том числе самосвалы, тракторы, автопогрузчики, подметальные машины. Таким образом, город получил первую партию из запланированных 200 спецмашин. Вся остальная техника поступит в город до 1 октября.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде внесены изменения в организацию уборки дорог в двух центральных районах города.
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