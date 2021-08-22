Собственник планирует открыть Мытный рынок в Нижнем Новгороде до конца месяца Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор ООО "Мытный рынок" Ваган Багдасарян планирует открыть площадку до конца месяца. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород".

По его словам, работы будут завершены 29-30 сентября. Задержка была связана с реконструкцией коммуникаций.

Ранее планировалось, что все ремонтные работы на объекте будут завершены до дня празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Напомним, что на Мытном рынке, по словам собственника, обновлена вся инфраструктура и проведен ремонт павильонов.

После реконструкции Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Там возобновится торговля мясной и молочной продукцией, а также фруктами и овощами. По информации владельца рынка, уже приобретено новое оборудование для торговли, в том числе холодильные камеры и оборудование для фермерской продукции.

Также после открытия рынка для покупателей будет доступна бесплатная парковка на 50 мест.