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Общество

Нижегородский Мытный рынок откроется после реконструкции в июле

09 июля 2021 15:00  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский Мытный рынок откроется после реконструкции в июле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил генеральный директор ООО "Мытный двор" Ваган Багдасарян.

По его словам, работы на объекте завершатся уже на следующей неделе, и рынок возобновит свою деятельность.

Ваган Багдасарян рассказал, что на Мытном рынке обновлена вся инфраструктура, проведен ремонт павильонов.

"Заменили все - пол, потолок, трубы, прилавки. Теперь все будет современным", - сказал он.

Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Кроме того, там будут функционировать кафе.

Известно, что на территории рынка оборудуют уборные.

Ваган Багдасарян отдельно отметил, что никакого капитального строительства в ходе работ не велось.

Напомним, Мытный рынок закрыли на три месяца в середине октября 2020 года в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19. После этого собственник заявил о намерении приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Позднее выяснилось, что он планирует построить на его месте торговый центр с подземной парковкой и рестораном. Разрешение на строительство здания ему было выдано еще в 2011 году и действует до 2023 года.  

Как ранее рассказала директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, проект не проходил по градостроительным нормам и нормам противопожарной безопасности. Собственнику поручили провести корректировку проекта. Пока от идеи нового строительства Ваган Багдасарян отказался.

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Теги:
Реконструкция Рынок
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