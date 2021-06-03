Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 6 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
06 августа 2021 16:42  [106] Колонне со статуей музы у нижегородского театра "Комедiя" планируется вернуть первоначальный облик
06 августа 2021 16:27  [101] Движение транспорта по улице Ильинской в Нижнем Новгороде перекрыли до 15 августа
06 августа 2021 16:19  [96] Нижегородский Мытный рынок пообещали открыть до 20 августа
06 августа 2021 15:37  [155] Допустившие ухудшения качества воды на Автозаводе компании будут привлечены к ответственности
06 августа 2021 15:05  [139] Акция-вызов "Вверх и вниз по Чкаловской лестнице" появилась в соцсети к 800-летию Нижнего Новгорода
06 августа 2021 14:42  [182] Жара до +34° вернётся в Нижегородскую область с 7 августа
06 августа 2021 14:12  [160] "Лучшего руководителя, чем Елена Беленко, для грандиозного проекта "Школа 800" найти было бы трудно", - Мария Шибалкина
06 августа 2021 13:22  [188] "Школа 800" - инновационный вызов для педагогического сообщества Нижегородской области", - Татьяна Калинина
06 августа 2021 13:20  [188] Улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде перекрыли до 15 августа
06 августа 2021 12:53  [186] Две градуировщицы цеха АПЗ отметили 45-летие трудового стажа
Общество

Нижегородский Мытный рынок пообещали открыть до 20 августа

06 августа 2021 16:19  [96] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородский Мытный рынок откроется до 20 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал директор ООО "Мытный рынок" Ваган Багдасарян.

Он выразил уверенность, что все ремонтные работы на объекте будут завершены до дня празднования 800-летия Нижнего Новгорода. По его словам, сейчас они уже находятся на завершающей стадии.

Ранее Ваган Багдасарян сообщил, что на Мытном рынке обновлена вся инфраструктура, проведен ремонт павильонов.

После реконструкции Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Там возобновится торговля мясной и молочной продукцией, а также фруктами и овощами. По информации владельца рынка, уже приобретено новое оборудование для торговли, в том числе холодильные камеры и оборудование для фермерской продукции.

Также после открытия рынка для покупателей будет доступна бесплатная парковка на 50 мест.

Напомним, Мытный рынок закрыли на три месяца в середине октября 2020 года в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19. После этого собственник заявил о намерении приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Позднее выяснилось, что он планирует построить на его месте торговый центр с подземной парковкой и рестораном. Разрешение на строительство здания ему было выдано еще в 2011 году и действует до 2023 года.  

Как ранее рассказала директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, проект не проходил по градостроительным нормам и нормам противопожарной безопасности. Собственнику поручили провести корректировку проекта. Пока от идеи нового строительства Ваган Багдасарян отказался.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция Рынок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph