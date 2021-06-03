Нижегородский Мытный рынок пообещали открыть до 20 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородский Мытный рынок откроется до 20 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал директор ООО "Мытный рынок" Ваган Багдасарян.

Он выразил уверенность, что все ремонтные работы на объекте будут завершены до дня празднования 800-летия Нижнего Новгорода. По его словам, сейчас они уже находятся на завершающей стадии.

Ранее Ваган Багдасарян сообщил, что на Мытном рынке обновлена вся инфраструктура, проведен ремонт павильонов.

После реконструкции Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Там возобновится торговля мясной и молочной продукцией, а также фруктами и овощами. По информации владельца рынка, уже приобретено новое оборудование для торговли, в том числе холодильные камеры и оборудование для фермерской продукции.

Также после открытия рынка для покупателей будет доступна бесплатная парковка на 50 мест.

Напомним, Мытный рынок закрыли на три месяца в середине октября 2020 года в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19. После этого собственник заявил о намерении приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Позднее выяснилось, что он планирует построить на его месте торговый центр с подземной парковкой и рестораном. Разрешение на строительство здания ему было выдано еще в 2011 году и действует до 2023 года.

Как ранее рассказала директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, проект не проходил по градостроительным нормам и нормам противопожарной безопасности. Собственнику поручили провести корректировку проекта. Пока от идеи нового строительства Ваган Багдасарян отказался.