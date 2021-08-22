Стоимость годового абонемента на парковку в Нижнем Новгороде составила почти 100 тысяч рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стоимость годового абонемента на парковку в Нижнем Новгороде составила почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте парковочного пространства города.

Речь идет об абонементах на право использования платных парковок. Отметим, это касается тех автолюбителей, кому неудобно оплачивать разово.

За один месяц безлимитной парковки нижегородцам предлагается заплатить 12 041 рублей, за три месяца — 31 307 рублей, за год — 96 330 рублей.

Ранее сообщалось, что для жителей близлежащих к платной парковке домов будет предусмотрено так называемое "резидентское разрешение". Оно предоставляет безлимитное право использования парковки, но не место на ней. Предположительно, жители будут платить за это порядка трех тысяч рублей в год.

Напомним, проект платных парковочных пространств реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Вся сеть платных парковок заработает в Нижнем Новгороде в 2022 году.