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Политика

"Особенно хорошо, что в Нижнем Новгороде сохранили природные ландшафтные уголки", - мэр Кирова

24 сентября 2021 17:52  [150] Политика

"Удачно выполненное благоустройство парка "Швейцария" позволяет людям всех возрастов найти занятие по душе, будь то отдых, занятия спортом или детские развлечения. Особенно хорошо, что в Нижнем Новгороде удалось сохранить природные ландшафтные уголки. Вообще, вы молодцы, что сохранили такую большую территорию размером 170 гектаров", - заявила глава Кирова Елена Ковалева в рамках совещания Ассоциации городов Поволжья, которое прошло в Нижнем Новгороде.

"Киров в 2024 году также будет отмечать юбилей - 650 лет. Мы тоже сейчас ведем большую работу по реконструкции парковых зон и ожидаем поддержки федерального бюджета. Так же, как в Нижнем Новгороде, мы обсуждаем проекты с жителями и ориентируемся на их мнения и рекомендации", - отметила Елена Ковалева.

"Я думаю, задача региональных и муниципальных властей не только в том, чтобы привлечь финансирование для реализации проектов, но и в проведении необходимой организационной работы. Сейчас взят очень правильный курс на то, чтобы общественность подключалась к обсуждению городских проектов и высказывала свою позицию. Потому что город - для горожан, и горожане имеют право и должны высказать свое мнение по любой территории, будь то благоустройство, застройка либо еще какие-то преобразования. Задача власти – услышать мнения жителей, организовать этот процесс и реализовать проекты", - добавила она.

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Теги:
Благоустройство Мнения
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