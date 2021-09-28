Парковку автомобилей запретят в ночное время напротив ТЦ на улице Дьяконова Общество

Схема транспортных ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Запрет парковку автомобилей введут на улице Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Речь идёт о местном проезде на улице Дьяконова в районе дома №4А, напротив ТЦ EUROSPAR.

Как уточнили в Дептрансе, с 22 октября на парковке возле здания будет введёт запрет на стоянку автомобилей в вечернее и ночное время: с 23:00 до 6:00 утра.

При этом, припаркованные в зоне запрета автомобили будут эвакуироваться на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что также с 22 октября запретят парковку транспортных средств на улице Ковалихинской около детского сада №7 .

Кроме того, с 20 октября планируется ввести запрет на парковку автомобилей в ночное время возле ФОКа "Юность" на улице Ярошенко, 5А.