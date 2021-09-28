Парковку автомобилей запретят около детсада на улице Ковалихинской Общество

Схема ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 22 октября планируется ввести запрет на парковку транспортных средств на улице Ковалихинской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

В частности, ограничения затронут участок в районе дома № 49А около детского сада №7. Как подчеркнули в дептрансе, данные меры вводятся для обеспечения безопасности воспитанников дошкольного учреждения.

На улице будут размещены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, с 20 октября также планируется ввести запрет на парковку автомобилей в ночное время возле ФОКа "Юность" на улице Ярошенко, 5А.

Ранее сообщалось, что временный запрет на остановку и парковку автомобилей введут на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября.