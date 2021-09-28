Парковку автомобилей запретят около детсада на улице Ковалихинской

Схема ограничений
Фото:
В Нижнем Новгороде с 22 октября планируется ввести запрет на парковку транспортных средств на улице Ковалихинской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
В частности, ограничения затронут участок в районе дома № 49А около детского сада №7. Как подчеркнули в дептрансе, данные меры вводятся для обеспечения безопасности воспитанников дошкольного учреждения.
На улице будут размещены соответствующие дорожные знаки.
Напомним, с 20 октября также планируется ввести запрет на парковку автомобилей в ночное время возле ФОКа "Юность" на улице Ярошенко, 5А.
Ранее сообщалось, что временный запрет на остановку и парковку автомобилей введут на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+