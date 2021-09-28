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Общество

Жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Нижнем Новгороде разместили в школе №58

02 октября 2021 10:29  [148] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Нижнем Новгороде разместили в школе №58. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на место происшествия по его поручению выехал первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин.

По словам Юрия Шалабаева, для людей будет организован чай и горячее питание.

"Сейчас наша основная задача - в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия пребывания для жильцов, которые были вынуждены спешно покинуть свои квартиры. Кроме того, для оказания медицинской помощи в пункте временного размещения дежурит бригада врачей", - рассказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в жилом многоквартирном доме на ул. Гайдара утром 2 октября. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Взрыв газа
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