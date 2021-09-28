СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на ул. Гайдара Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на ул. Гайдара. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, ведомством возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В настоящее время сотрудники ведомства совместно со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия. Производится его детальный осмотр. Устанавливается причина произошедшего, назначаются криминалистические и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме утром 2 октября. В результате происшествия пострадали два человека, которые сейчас находятся в реанимации с ожогами.

Глава региона Глеб Никитин поручил организовать размещение жильцов эвакуированного дома.