Конкурс социальных проектов "Открытый Нижний" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Свои работы на конкурс социальных проектов "Открытый Нижний" представили 30 общественных организаций. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на заседании экспертного совета городского конкурса.

По его словам, администрация города заинтересована в поиске и поддержке социальных проектов, имеющих практическую пользу для нижегородцев.

"Мы бы очень хотели, чтобы таких инициативных людей было ещё больше. Вместе с депутатским конкурсом мы попробуем изыскать возможность увеличить объем средств, которые выделяются из городского бюджета на грантовую поддержку некоммерческих организаций, в том числе через конкурс "Открытый Нижний", - заявил Юрий Шалабаев.

Директор городского департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов отметил, что среди некоммерческих организаций это очень востребованный конкурс, поскольку его цель - поиск и поддержка социально важных инициатив, которые приносят реальную пользу жителям нашего города. Бадретдинов рассказал, что за более чем 10-летнюю историю существования "Открытого Нижнего" в нём приняли участие около 200 организаций, и более 300 проектов получили финансовую поддержку на сумму свыше 30 млн рублей.

По мнению депутата городской Думы Нижнего Новгорода, члена экспертного совета конкурса Оксаны Дектеревой, конкурс позволяет с помощью общественных организаций оказывать помощь разным категориям граждан. Она отметила, что поддержку получают люди пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями и другие социально-незащищенные категории. Эта адресная помощь очень важна и востребована.

В этом году на конкурс социальных проектов "Открытый Нижний" было представлено 30 проектов в четырёх номинациях, среди которых "Активный Нижний" (14 заявок), "Социальный Нижний" (10 заявок), "Культурный Нижний" (4 заявки), "Зелёный Нижний" (2 заявки).

Экспертный совет в составе 15 человек – депутатов городской Думы, членов Общественной палаты Нижнего Новгорода и представителей общественных организаций и научного сообщества - в течение недели будет рассматривать проекты. По итогам будут определены победители.