Непривитых сотрудников организаций с высоким риском заболеваемости отправят на дистанционную работу Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Непривитых от COVID-19 сотрудников организаций отраслей с высоким риском заболеваемости отправят на дистанционную работу. Соответствующие изменения в указ "О режиме повышенной готовности" внесены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Ограничения затронут всех, кто не имеет сертификата о вакцинации или иммунизации на сайте Госуслуг.

Кроме того, с 6 октября по 30 ноября все работодатели должны будут перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников от общей численности.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей. Показатели заболеваемости и суточной госпитализации уже превысили рекордные значения.

Ранее сообщалось, что нижегородским вузам рекомендовано перейти на "дистант".

Работа нижегородского общепита временно ограничена из-за коронавируса.