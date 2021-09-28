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Бизнес

Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом

06 октября 2021 12:10  [546] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Общественный совет при управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области одобрил концепцию реставрации и приспособления под современное использование Дворца культуры имени Ленина (ул. Октябрьской революции, 33). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В общественный совет вошли эксперты министерства культуры России, архитекторы, руководители реставрационных мастерских и преподаватели ННГАСУ.

Концепция предполагает переоборудование ДК имени Ленина в многоквартирный жилой дом с общественными пространствами.

"Предлагается использовать внутренний объем здания для размещения жилых квартир с отдельными входами в жилые блоки. Часть помещений первого этажа со стороны главного фасада здания предлагалось использовать для общественных функций. Также в качестве общественных пространств целесообразно использовать помещения второго и третьего этажей, являющихся изначально вестибюлями и холлами", - сообщил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Напомним, проект был вынесен на рассмотрение повторно. При первом - эксперты заявили о необходимости добавить все требуемые по нормам проектирования разделы и обоснования принятых проектных решений, а также подчеркнули недопустимость полной разборки конструкций и утраты общественно-культурной функции.

Сама концепция была разработана в октябре 2020 года компанией Горпроект по заказу "ДОМ.НН". 

Ранее сообщалось, что "ДОМ.НН" проводит работу по поиску инвестора для привлечения его к проведению работ по сохранению объекта. 

Напомним также, что 3 октября в здании произошел пожар. Кровля выгорела на площади 500 кв.м. Огнем также было охвачено внутреннее пространство неэксплуатируемого дворца культуры. Полиция проводит проверку по данному факту.

СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. Является объектом культурного наследия.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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