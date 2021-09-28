Брекеты – эффективное решение для улучшения внешнего вида улыбки

Брекет-системы – это конструкции, используемые для лечения неправильного прикуса, а также для упорядочивания и выпрямления постоянных зубов.

Ортодонты стоматологической клиники "Кармэн-Мед" помогут выбрать лучший тип брекетов, который подходит зубам. Обратившись в клинику "Кармэн-Мед", можно подобрать и поставить брекеты в зависимости от потребностей, желаемого результата и состояния прикуса.

В ортодонтии используются два основных типа брекетов:

съемные;

фиксированные.

Доступны различные типы брекетов. Основным отличительным элементом является внешний вид брекетов (его видимость на зубах). Стоимость установки брекетов зависит от материала, из которого они изготовлены.

Керамические брекеты

К эстетическим приспособлениям, которые менее заметны на зубах, относятся керамические брекеты. Керамика, используемая при производстве, чрезвычайно прочная, благодаря чему брекеты устойчивы к повреждениям. Противопоказаний для занятий спортом тоже нет.

Лингвальные брекеты – незаметная коррекция прикуса

Самым большим преимуществом лингвальных брекетов является, конечно, их исключительная эстетика, поэтому они рекомендуются пациентам, для которых этот аспект ортодонтического лечения имеет решающее значение. Прикрепляются к зубам изнутри, поэтому их не видно.

Безлигатурные брекеты

Принцип их действия – отсутствие застежек из-за особой конструкции самого кронштейна. Безлигатурные брекеты Damon имеют удобные застежки, фиксирующие металлическую арку в пазах. Материалы для безлигатурных изделий устойчивы к окрашиванию натуральными пищевыми красителями, что является дополнительным преимуществом.

Сапфировые брекеты

Благодаря использованию прочных и твердых материалов, сапфировые брекеты не меняют цвет и не обесцвечиваются. Дают полную свободу в личной и профессиональной жизни. Они полностью прозрачны, поэтому никак не смущают пациента.

Металлические брекеты

Классический, дешевый и простой способ выпрямления зубов. Изготавливаются из качественного металлического сплава. Дужка в кронштейне застегивается на эластичные резинки. Металлические брекеты противоаллергические.

На сайте стоматологической клиники "Кармэн-Мед" можно получить всю необходимую информацию о преимуществах брекет-систем и узнать, сколько стоят брекеты.

Следует отметить, что в некоторых ситуациях бывает сложно точно судить о цене, не видя конкретного случая. Цены зависят от плана лечения и выбранного метода.

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