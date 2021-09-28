Родителям запрещено присутствовать на утренниках в нижегородских детсадах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Родители не смогут присутствовать на утренниках в нижегородских детских садах в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"На сегодняшнем этапе нужно снизить все возможные риски. Как и прежде запрещен доступ родителей и посторонних в образовательные организации, и мероприятия тоже запрещены", - написал он.

Напомним, нижегородцам разрешили присутствовать на выпускных в детсадах этим летом.

Ранее сообщалось, что правила доступа на массовые мероприятия, в фитнес-клубы, театры и кинотеатры изменились в Нижегородской области.